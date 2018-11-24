Порошенко закликав завершити процес декомунізації

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна повинна завершити процес декомунізації, в тому числі, перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору», передає кореспондент УНН.