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Порошенко закликав завершити процес декомунізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна повинна завершити процес декомунізації, в тому числі, перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору», передає кореспондент УНН.

“Ми провели декомунізацію. Стерли імена катів нашого народу з карти України. Прибрали їх ідолів. І цей процес має бути завершений”, — наголосив Президент.

Глава держави закликав Верховну Раду перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську, законопроект про що він вніс на розгляд парламенту днями.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект “Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області). Ним пропонується назва "Дніпровська область".

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області на “Січеславську”.

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