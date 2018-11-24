Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина должна завершить процесс декоммунизации, в том числе, переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов в Национальном музее “Мемориал жертв Голодомора”, передает корреспондент УНН.
"Мы провели декоммунизацию. Стерли имена палачей нашего народа с карты Украины. Убрали их идолов. И этот процесс должен быть завершен", - подчеркнул Президент.
Глава государства призвал Верховную Раду переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, законопроект о чем он внес на рассмотрение парламента.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области). Им предлагается название "Днепровская область".
Напомним, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области в "Сичеславскую".