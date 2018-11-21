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Президент запропонував Раді свій варіант перейменування Дніпропетровської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрований президентський законопроект "Про внесення зміни до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)", передає УНН.

Законопроектом пропонується змінити назву Дніпропетровської області на Дніпровську область.

У пояснювальній записці йдеться, що назва Дніпропетровської області містить згадку про Григорія Петровського (1878-1958) — партійного, більшовицького та радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР, одного з організаторів Голодомору 1932-1933 років.

Відповідно до законодавства, необхідність приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами закону про декомунізацію є підставою для перейменування географічних об’єктів. Також у записці наголошується, що законодавством передбачено, що назви адміністративно-територіальних одиниць, як правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних одиниць, які є їх адміністративними центрами.

Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2016 року обласний центр — місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області — було перейменовано на місто Дніпро.

Оскільки назва Дніпропетровської області зафіксована у ст.133 Конституції України, таке перейменування потребує внесення зміни до Основного Закону України.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада провалила голосування за перейменування Дніпропетровської області на “Січеславську”.

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