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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Президент предложил Раде свой вариант переименования Днепропетровской области

Президент предложил Раде свой вариант переименования Днепропетровской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменения в статью 133
Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)", передает УНН.

Законопроектом предлагается изменить название Днепропетровской области на Днепровскую область.

В пояснительной записке говорится, что название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровском (1878-1958) - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.

В соответствии с законодательством, необходимость приведения названия географического объекта в соответствие с требованиями закона о декоммунизации является основанием для переименования географических объектов. Также в записке отмечается, что законодательством предусмотрено, что названия административно-территориальных единиц, как правило, должны быть производными от наименования тех административных единиц, которые являются их админцентрами.

Постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года областной центр - город Днепропетровск Днепропетровской области - был переименован в город Днепр.

Поскольку название Днепропетровской области зафиксировано в ст.133 Конституции Украины, такое переименование требует внесения изменения в Основной Закон Украины.

Напомним, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области на "Сичеславскую".

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