Президент предложил Раде свой вариант переименования Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменения в статью 133
Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)", передает УНН.
Законопроектом предлагается изменить название Днепропетровской области на Днепровскую область.
В пояснительной записке говорится, что название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровском (1878-1958) - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.
В соответствии с законодательством, необходимость приведения названия географического объекта в соответствие с требованиями закона о декоммунизации является основанием для переименования географических объектов. Также в записке отмечается, что законодательством предусмотрено, что названия административно-территориальных единиц, как правило, должны быть производными от наименования тех административных единиц, которые являются их админцентрами.
Постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года областной центр - город Днепропетровск Днепропетровской области - был переименован в город Днепр.
Поскольку название Днепропетровской области зафиксировано в ст.133 Конституции Украины, такое переименование требует внесения изменения в Основной Закон Украины.
Напомним, 20 ноября Верховная Рада провалила голосование за переименование Днепропетровской области на "Сичеславскую".