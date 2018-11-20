Рада провалила перейменування Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Парламент провалив голосування за законопроект 8329 про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області, передає кореспондент УНН.
За таке рішення проголосували лише 207 народних депутатів.
У документі пропонувалось замінити у ч.2 статті 133 Конституції України слово “Дніпропетровська” на “Січеславська”.
“Набуття областю назви, яка відповідає українській історичній традиції, органічно зв’язує сучасний етап державотворення з добою УНР та добою Козаччини. Перейменування Дніпропетровської області на Січеславську сприятиме відродженню української національної ідентичності та підкреслить значення регіону як сучасного форпосту української державності, що зробив вагомий внесок у відсічі російській агресії та збереженні територіальної цілісності України”, — наголошували автори законопроекту.
Як повідомляв УНН, у травні в парламенті було зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Перейменування областей у ВР кілька разів відкладалося. У жовтні Парубій заявив, що у кількох фракціях тривають дискусії щодо перейменування Дніпропетровської області. За його словами, деякі депутати вважають, що перейменування Дніпропетровської області має бути на Дніпровську, а у поданому до ВР законопроекті йдеться про "Січеславську". При цьому у Верховній Раді не було зареєстровано законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську.