Рада провалила переименование Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Парламент провалил голосование за законопроект 8329 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.
За такое решение проголосовали только 207 народных депутатов.
В документе предлагалось заменить в ч.2 статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" на "Сичеславская".
"Приобретение областью названия, которое соответствует украинской исторической традиции, органично связывает современный этап государства с эпохой УНР и временем казачества. Переименование Днепропетровской области на Сичеславскую будет способствовать возрождению украинской национальной идентичности и подчеркнет значение региона как современного форпоста украинской государственности, который сделал весомый вклад в отпор российской агрессии и сохранение территориальной целостности Украины", - отмечают авторы законопроекта.
Как сообщал УНН, в мае в парламенте был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
Переименование области в ВР несколько раз откладывалось. В октябре Парубий заявил, что в нескольких фракциях идут дискуссии о переименовании Днепропетровской области. По его словам, некоторые депутаты считают, что Днепропетровскую область необходимо переименовать на Днепровскую, а в поданном в ВР законопроекте речь идет о "Сичеславской". При этом в Верховной Раде не был зарегистрирован законопроекта о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую.