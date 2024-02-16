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"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме

"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 15:25  •  1668 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что смерть алексея навального это очередное убийство путиным еще одного критика российской власти.

алексей навальный не первый критик российской власти, которого убил путин. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

Кулеба напомнил, что такая же участь постигла Литвиненко, Немцова и остальных критиков москвы. 

Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых путиным

- написал глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что на каждое из этих убийств в конце концов закрывали глаза. Кулеба отмечает, что мировое сообщество должно отказаться от наивных взглядов на россию, а путин в конце концов должен вынести свой урок.

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После каждого убийства была волна возмущения, но в конце концов путину это сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей. Сегодня некоторые люди продолжают призывать услышать путина или договориться с ним. Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с москвой, россия должна потерпеть поражение в Украине, а путин должен наконец извлечь урок

- подчеркнул глава украинского МИДа.

Напомним,

Российский оппозиционер олексий навальный скончался сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что смерть алексея навального это очередное убийство путиным еще одного критика российской власти.

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