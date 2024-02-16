"Пора покончить с наивностью": Кулеба отреагировал на смерть навального в тюрьме

алексей навальный не первый критик российской власти, которого убил путин. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Кулеба напомнил, что такая же участь постигла Литвиненко, Немцова и остальных критиков москвы.

Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный - это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых путиным - написал глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что на каждое из этих убийств в конце концов закрывали глаза. Кулеба отмечает, что мировое сообщество должно отказаться от наивных взглядов на россию, а путин в конце концов должен вынести свой урок.

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После каждого убийства была волна возмущения, но в конце концов путину это сходило с рук, и мировые лидеры снова жали ему руку. Это побудило его продолжать убивать людей. Сегодня некоторые люди продолжают призывать услышать путина или договориться с ним. Пора покончить с наивностью. Прежде чем начнется любое значимое взаимодействие с москвой, россия должна потерпеть поражение в Украине, а путин должен наконец извлечь урок - подчеркнул глава украинского МИДа.

Напомним,

Российский оппозиционер олексий навальный скончался сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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