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"Час покінчити з наївністю": Кулеба відреагував на смерть навального у в'язниці

"Час покінчити з наївністю": Кулеба відреагував на смерть навального у в'язниці

Київ • УНН

 • 21630 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що смерть олексія навального це чергове вбивство путіним ще одного критика російської влади.

олексій навальний не перший критик російської влади, якого убив путін. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі 

Кулеба нагадав, що така ж доля спіткала Литвиненка, Нємцова та решту критиків москви. 

Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків, убитих путіним

- написав очільник МЗС України.

Він також підкреслив, що на кожне з цих вбивств зрештою закривали очі. Кулеба наголошує, що світова спільнота повинна відмовитись від наївних поглядів на росію, а путін зрештою має винести свій урок.

"Очевидно, він убитий путіним": Зеленський прокоментував смерть Навального16.02.24, 15:25 • 21546 переглядiв

Після кожного вбивства була хвиля обурення, але зрештою путіну це сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей. Сьогодні деякі люди продовжують закликати почути путіна чи домовитися з ним. Час покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок

- наголосив глава українського МЗС

Нагадаємо

Російський опозиціонер олексій навальний помер сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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