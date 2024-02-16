"Час покінчити з наївністю": Кулеба відреагував на смерть навального у в'язниці

олексій навальний не перший критик російської влади, якого убив путін. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

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Кулеба нагадав, що така ж доля спіткала Литвиненка, Нємцова та решту критиків москви.

Він також підкреслив, що на кожне з цих вбивств зрештою закривали очі. Кулеба наголошує, що світова спільнота повинна відмовитись від наївних поглядів на росію, а путін зрештою має винести свій урок.

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Після кожного вбивства була хвиля обурення, але зрештою путіну це сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей. Сьогодні деякі люди продовжують закликати почути путіна чи домовитися з ним. Час покінчити з наївністю. Перш ніж почнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок