Популярность, доверие и влияние - Bloomberg объяснил, почему Буданов возглавил ОП

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Назначение Кирилла Буданова должно укрепить безопасность и улучшить репутацию ОП после коррупционного скандала. Новый руководитель отрицает потерю своего влияния.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уже бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова руководителем Офиса президента не только потому, что стремился усилить внимание своей администрации к безопасности, обороне и дипломатическому направлению переговоров. Об этом говорится в материале Bloomberg, посвященном фигуре Буданова, передает УНН.

Детали

По мнению политиков и чиновников, знакомых с этим вопросом, и с которыми журналисты медиа пообщались на правах анонимности, украинский лидер руководствовался сразу несколькими мотивами.

Одна из них заключается в том, что Зеленский искал кандидата с положительной репутацией среди украинцев, чтобы компенсировать негативное влияние, связанное с Ермаком. Тот ушел в отставку в конце 2025 года на фоне расследования коррупционного скандала. Кроме того, как отмечает Bloomberg, Ермак успел раздражить украинское общество и иностранных союзников Киева своей ролью "серого кардинала" в отечественной политике.

Еще одна причина, почему президент принял решение сделать Кирилла Буданова главой своего офиса - это его популярность и все большее влияние как руководителя авторитетного ведомства. Именно поэтому Владимир Зеленский решился отстранить Буданова от разведки, но оставить в поле зрения, поручив тому возглавить гражданское ведомство. 

Однако сам Буданов с этой версией не согласен.

Что касается административного влияния - я уже не руководитель службы, а теперь занимаюсь организацией работы всех. Так вы действительно считаете, что я стал слабее?

- спросил он медийщиков.

