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Попытка разбойного нападения на дом предпринимателя в Одесской области: задержаны военнослужащий-дезертир и его сообщник

Киев • УНН

 • 598 просмотра

В Одесской области задержаны два человека, которые готовили вооруженное нападение на частное домовладение местного предпринимателя. Среди задержанных – действующий военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть.

Попытка разбойного нападения на дом предпринимателя в Одесской области: задержаны военнослужащий-дезертир и его сообщник

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны задержаны два человека, которые готовили вооруженное нападение на частное домовладение местного предпринимателя – руководителя и учредителя нескольких общественных организаций. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что среди задержанных - действующий военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть и длительное время уклонялся от прохождения службы.

По версии следствия, злоумышленники заранее подготовились к нападению: вооружились "обрезом" гладкоствольного ружья, надели балаклавы и военную форму. Они также имели при себе скотч, перчатки и пластиковые стяжки. Их целью было завладение денежными средствами и имуществом предпринимателя

- говорится в сообщении.

Нападавшие перелезли через ограждение частного дома, проникли внутрь, но были задержаны сотрудниками спецподразделения КОРД непосредственно на месте преступления. Во время задержания сообщники оказывали активное сопротивление правоохранителям. Действия обоих квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Сейчас следователи, при участии прокуроров, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и других возможных соучастников преступления.

Досудебное расследование осуществляется СУ ГУНП в Одесской области.

Покушение на убийство: на Киевщине мужчина напал на знакомого с ножом24.07.25, 06:25 • 2990 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
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