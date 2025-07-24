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Спроба розбійного нападу на будинок підприємця на Одещині: затримано військовослужбовця-дезертира та його спільника

Київ • УНН

 • 2812 перегляди

На Одещині затримано двох осіб, які готували збройний напад на приватне домоволодіння місцевого підприємця. Серед затриманих – чинний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Спроба розбійного нападу на будинок підприємця на Одещині: затримано військовослужбовця-дезертира та його спільника

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони затримано двох осіб, які готували збройний напад на приватне домоволодіння місцевого підприємця – керівника й засновника кількох ГО. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що серед затриманих - чинний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та тривалий час ухилявся від проходження служби.

За версією слідства, зловмисники заздалегідь підготувалися до нападу: озброїлись "обрізом" гладкоствольної рушниці, одягли балаклави та військову форму. Вони також мали при собі скотч, рукавиці та пластикові стяжки. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами та майном підприємця

- йдеться у повідомленні.

Нападники перелізли через огорожу приватного будинку, проникли всередину, але були затримані співробітниками спецпідрозділу КОРД безпосередньо на місці злочину. Під час затримання спільники чинили активний опір правоохоронцям. Дії обох кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України.

Наразі слідчі, за участі прокурорів, проводять слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та інших можливих співучасників злочину.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Одеській області.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
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