Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

СБУ задержала агента рф, который наводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской ОВА. Он под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине, сообщила спецслужба во вторник, передает УНН.

Детали

Как сообщается, для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном авто, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами.

Полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Как отмечается, российский агент был разоблачен еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого был поэтапно задокументирован каждый его шаг и задержан во время выполнения им вражеского задания.

В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОГА. Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном - указали в СБУ.

В ведомстве рассказали, что беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник.

Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

По данным следствия, задержанным является 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого. Им оказался бывший местный житель, который после полномасштабного вторжения бежал в Россию и начал работать на военную разведку рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк 12 апреля сообщил, что СБУ предотвратила покушение на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина с использованием вражеского беспилотника, в корректировке которого подозревается местный житель, который был задержан 10 апреля.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил факт покушения на него, заявив, что знал о рисках работы в прифронтовом регионе.