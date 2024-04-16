Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
khersonХерсон
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  119891 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  102006 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202966 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195430 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194966 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189627 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.

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Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США

Пять старинных икон конца 19-го - начала 20-го веков, среди которых борисовская, старообрядческая и посеребренная иконы, были изъяты Государственной таможенной службой во время незаконного вывоза из Украины в Соединенные Штаты.

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Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США

"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на нападение на его посольство в Сирии, которое Китай назвал "реализацией права на самооборону".

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"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной

Зеленский: без помощи от США шансов у нас победить не будет

По словам Президента Владимира Зеленского, без соответствующей помощи со стороны США Украина не будет иметь шансов на победу в войне с россией.

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Зеленский: без помощи от США шансов у нас победить не будет

Активная и трудолюбивая: победительница конкурса "Роби своє" развивает бизнес по выращиванию "экологических" поросят

Светлана Попитич, победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє", развивает "экологическое" свиноводство.

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Активная и трудолюбивая: победительница конкурса "Роби своє" развивает бизнес по выращиванию "экологических" поросят

В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

россия сообщила о сбитии воздушного шара над курской областью и трех беспилотников над белгородской областью, утверждая, что это была попытка украинского теракта.

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В рф заявили о сбитии воздушного шара над курской областью и трех БпЛА над белгородщиной

СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник

Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью семи беспилотников-камикадзе поразила в брянской области россии радарную систему дальнего радиуса действия "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов, которая контролировала воздушное пространство на 700 км вглубь Украины.

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СБУ поразила в брянской области рф вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины - источник

Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

В москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. фсб задержала подозреваемого, который якобы был завербован СБУ после побега в Украину.

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Подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в москве: фсб сообщила о задержании подозреваемого

В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль

В историческом здании Старой фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул пожар, который охватил ее культовый шпиль в виде драконьих хвостов, упавший на крышу.

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В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль

Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины

The Reckoning Project подал первый иск против пыток в Федеральный суд Аргентины от имени украинской жертвы, которую пытали российские военные.

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Проект The Reckoning подал первый украинский иск в суд Аргентины о пытках на оккупированных территориях Украины