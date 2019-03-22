Более 4,5 тыс. желающих не явились на пробное ВНО по украинскому языку

По информации пресс-службы, для участия в пробном ВНО по украинскому языку и литературе было зарегистрировано 165 852 человек, из них 161 230 приняли участие в тестировании, или 97,2%.



Напомним, 16 марта в Украине состоялось пробное внешнее независимое оценивание - 2019 с ВНО по украинскому языку и литературе.



19 марта Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы и задачи пробного ВНО по украинскому языку и литературе.



В 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции.



Украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция за номером 22/050682-эп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко.