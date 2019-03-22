Понад 4,5 тис. бажаючих не з'явилися на пробне ЗНО з української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Понад 4,5 тисяч раніше зареєстрованих осіб не взяли участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти у відповіді на запит кореспондента УНН.
За інформацією прес-служби, для участі в пробному ЗНО з української мови і літератури було зареєстровано 165 852 осіб, з них 161 230 взяли участь у тестуванні, або 97,2%.
Нагадаємо, 16 березня в Україні відбулось пробне зовнішнє незалежне оцінювання - 2019 із ЗНО з української мови та літератури.
19 березня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді і завдання пробного ЗНО з української мови і літератури.
У 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції.
Українці закликають спростити програму ЗНО на 2019 та наступні роки. Відповідна петиція за номером 22/050682-еп зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка.