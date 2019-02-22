Українці закликають спростити програму ЗНО

"Прошу розглянути петицію про спрощення програми ЗНО 2019 і подальших років. Станом на 15 лютого 2019 року кількість майбутніх абітурієнтів зменшилася на 30 відсотків відносно 2017 року", - зазначив автор петиції Клим Липовський.

На думку автора петиції, це означає, що на кожне місце у вищому навчальному закладі кількість абітурієнтів, що претендують на дане місце, буде менша. Конкурс нижчий - менша потреба в балах ЗНО.

"Програма ЗНО передбачає знання теорії з 9 по 11 клас, що є неможливим. Наприклад, програма ЗНО з математики передбачає знання 200 формул і вміння ними користуватися. ЗНО неможливо здати без репетиторів і додаткової літератури, що б'є по гаманцю людей, дохід яких нижче середнього", - зазначає автор петиції.

Автор зазначає, що спрощення програми позитивно вплине на абітурієнтів та не погіршить роботу вищих навчальних закладів. Також це знизить рівень стресу під час підготовки до іспитів.

Петицію було оприлюднено 19 лютого 2019 року, наразі вона набрала 33 підписи.

Нагадаємо, українці просять водночас легалізувати медичну марихуану за прикладом Канади та США і не допустити, щоб на законодавчому рівні було врегульовано вільне поширення наркотичних речовин та психотропів.