Украинцы призывают упростить программу ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция с номером 22/050682-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 19 февраля, передает УНН.
"Прошу рассмотреть петицию об упрощении программы ВНО 2019 и последующих лет. По состоянию на 15 февраля 2019 количество будущих абитуриентов уменьшилось на 30 процентов относительно 2017 года", - отметил автор петиции Клим Липовский.
По мнению автора петиции, это означает, что на каждое место в высшем учебном заведении количество абитуриентов, претендующих на это место, будет меньше. Конкурс ниже - меньше потребность в баллах ВНО.
"Программа ВНО предполагает знание теории с 9 по 11 класс, что невозможно. Например, программа ВНО по математике предполагает знание 200 формул и умение ими пользоваться. ВНО невозможно сдать без репетиторов и дополнительной литературы, что бьет по кошельку людей, доход которых ниже среднего ", - отмечает автор петиции.
Автор отмечает, что упрощение программы положительно повлияет на абитуриентов и не ухудшит работу высших учебных заведений. Также это снизит уровень стресса при подготовке к экзаменам.
Петицию было обнародовано 19 февраля 2019, пока она набрала 33 подписи.
Напомним, украинцы просят одновременно легализовать медицинскую марихуану по примеру Канады и США, и не допустить, чтобы на законодательном уровне был урегулирован свободное распространение наркотических и психотропных веществ.