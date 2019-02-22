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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59801 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129590 просмотра

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Украинцы призывают упростить программу ВНО

Украинцы призывают упростить программу ВНО

Киев  •  УНН

 • 14370 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинцы призывают упростить программу ВНО на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция с номером 22/050682-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 19 февраля, передает УНН.

"Прошу рассмотреть петицию об упрощении программы ВНО 2019 и последующих лет. По состоянию на 15 февраля 2019 количество будущих абитуриентов уменьшилось на 30 процентов относительно 2017 года", - отметил автор петиции Клим Липовский.

По мнению автора петиции, это означает, что на каждое место в высшем учебном заведении количество абитуриентов, претендующих на это место, будет меньше. Конкурс ниже - меньше потребность в баллах ВНО.

"Программа ВНО предполагает знание теории с 9 по 11 класс, что невозможно. Например, программа ВНО по математике предполагает знание 200 формул и умение ими пользоваться. ВНО невозможно сдать без репетиторов и дополнительной литературы, что бьет по кошельку людей, доход которых ниже среднего ", - отмечает автор петиции.

Автор отмечает, что упрощение программы положительно повлияет на абитуриентов и не ухудшит работу высших учебных заведений. Также это снизит уровень стресса при подготовке к экзаменам.

Петицию было обнародовано 19 февраля 2019, пока она набрала 33 подписи.

Напомним, украинцы просят одновременно легализовать медицинскую марихуану по примеру Канады и США, и не допустить, чтобы на законодательном уровне был урегулирован свободное распространение наркотических и психотропных веществ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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