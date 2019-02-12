Українці закликають Президента легалізувати і не легалізовувати марихуану

Так, автори першої петиції стверджують, що в Україні за неофіційними даним марихуану уже вживають від 2 до 5 мільйонів людей. На думку авторів, наявність легального медичного канабісу, окрім переваг у медичній сфері, принесе значне покращення для економіки та туристичного потенціалу держави.

Петицію було оприлюднено 8 лютого 2019 року, наразі вона набрала 43 підписи.

На думку ж авторів другої петиції, навпаки, потрібно не лише не допустити щоб на законодавчому рівні було врегульовано вільне поширення наркотичних речовин та психотропів, а й значно посилити та приділити особливу увагу реалізації комплексних програм, що сприяють формуванню у населення прагнення до здорового, активного способу життя та відмови від шкідливих звичок.

Дану петицію також було оприлюднено 8 лютого 2019 року, і вона набрала вже 354 підписи.

Як повідомляв УНН, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що потрібно підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині.



