Украинцы призывают Президента легализовать и не легализировать марихуану
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинцы просят одновременно легализовать медицинскую марихуану вроде Канады и США и не допустить, чтобы на законодательном уровне было урегулировано свободное распространение наркотических веществ и психотропных. Соответствующие петиции за номером 22/050333-эп и 22/050315-эп зарегистрированы на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.
Так, авторы первой петиции утверждают, что в Украине по неофициальным данным марихуану уже принимают от 2 до 5 миллионов человек. По мнению авторов, наличие легального медицинского каннабиса, кроме преимуществ в медицинской сфере, принесет значительное улучшение для экономики и туристического потенциала государства.
Петицию было обнародовано 8 февраля 2019, пока она набрала 43 подписи.
По мнению же авторов второй петиции, наоборот, нужно не только не допустить чтобы на законодательном уровне было урегулировано свободное распространение наркотических веществ и психотропных, но и значительно усилить и уделить особое внимание реализации комплексных программ, способствующих формированию у населения стремление к здоровому, активному образу жизни и отказа от вредных привычек.
Данную петицию также было обнародован 8 февраля 2019, и она набрала уже 354 подписи.
Как сообщал УНН, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нужно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине.