В Україні стартує пробне ЗНО-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні стартує пробне зовнішнє незалежне оцінювання - 2019 із ЗНО з української мови та літератури. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.
"16 березня понад 165 тисяч потенційних цьогорічних абітурієнтів візьмуть участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури", - повідомили в УЦОЯО.
Тестування розпочнеться об 11:00.
Допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50 та здійснюватиметься за паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу), запрошенням. Учасники, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускаються.
Учасники пробного ЗНО з 15-ї години 16 березня до 18 березня 2019 року зможуть скористатися онлайн-сервісом "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання", щоб отримати результат пробного ЗНО з української мови і літератури за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів.
Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 22 березня 2019 року. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті учасники, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів.
Додамо, в Українському центрі оцінювання якості освіти порадили, як підготуватися до ЗНО.