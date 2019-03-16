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В Украине стартует пробное ВНО-2019

Киев • УНН

 • 11602 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине стартует пробное внешнее независимое оценивание - 2019 с ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

В Украине стартует пробное ВНО-2019

"16 марта более 165 тысяч потенциальных нынешних абитуриентов примут участие в пробном внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе", - сообщили в УЦОКО.

Тестирование начнется в 11:00.

Допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50 и будет осуществляться по паспорту (или другим документам, удостоверяющим личность), приглашению. Опоздавшие участники в пункт проведения пробного ВНО не будут допускаются.

Участники пробного ВНО с 15 часов 16 марта до 18 марта 2019-го смогут воспользоваться онлайн-сервисом "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания", чтобы получить результат пробного ВНО по украинскому языку и литературе по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов.

Ознакомиться с результатами пробного ВНО и загрузить карту участника по украинскому языку и литературе можно будет 22 марта 2019 года. Результаты прохождения пробного тестирования смогут получить только те участники, которые внесут свои ответы в сервис определения результатов.

Добавим, в Украинском центре оценивания качества образования посоветовали, как подготовиться к ВНО.

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