ЗНО-2019: з’явились відповіді на пробні тести з української
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді і завдання пробного ЗНО з української мови і літератури. Про це повідомляється на сайті УЦОЯО, передає УНН.
Учасники, які брали участь у пробному тестуванні, зможуть перевірити правильність виконання завдань і вирахувати кількість набраних тестових балів.
Повідомляється, що з відповідями на пробне тестування з української мови і літератури можна ознайомитись на сайті УЦОЯО у розділі "Пробне ЗНО".
Максимальна кількість балів, яку можна отримати, виконавши всі завдання, – 104, із них 20 балів за написання власного висловлення і 84 – за виконання завдань закритої форми.
В УЦОЯО зазначили, що для тих, хто скористався сервісом "Визначення результатів пробного ЗНО", результат тестування за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів буде розміщено в персональному кабінеті учасника пробного тестування 22 березня.
Якщо учасник пробного ЗНО не скористався сервісом, він зможе самостійно визначити кількість набраних тестових балів за виконання пробного ЗНО з української мови і літератури. Зробити це можна за допомогою Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури та Схеми оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови пробного ЗНО 2019 року.
Нагадаємо, 16 березня в Україні відбулось пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.