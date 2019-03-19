ВНО-2019: появились ответы на пробные тесты по украинскому
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы и задачи пробного ВНО по украинскому языку и литературе. Об этом сообщается на сайте УЦОКО, передает УНН.
Участники, которые принимали участие в пробном тестировании, смогут проверить правильность выполнения заданий и вычислить количество набранных тестовых баллов.
Сообщается, что с ответами на пробное тестирование по украинскому языку и литературе можно ознакомиться на сайте УЦОКО в разделе "Пробное ВНО" .
Максимальное количество баллов, которое можно получить, выполнив все задания - 104, из них 20 баллов за написание собственного высказывания и 84 - за выполнение заданий закрытой формы.
В УЦОКО отметили, что для тех, кто воспользовался сервисом "Определение результатов пробного ВНО", результат тестирования по рейтинговой шкале 100-200 баллов и критериальной шкале 1-12 баллов будет размещен в персональном кабинете участника пробного тестирования 22 марта.
Если участник пробного ВНО не воспользовался сервисом, он сможет самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов за выполнение пробного ВНО по украинскому языку и литературе. Сделать это можно с помощью Схем начисления баллов за выполнение заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе и Схемы оценивания задания открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания) по украинскому языку пробного ВНО 2019 года.
Напомним, 16 марта в Украине состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.