ЗНО-2018: іспит з української мови краще здали дівчата
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції. Про це розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Ще один факт, який фіксується за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови – це гендерна диспропорція… Так, результати дівчат є набагато кращими, ніж у юнаків. З української мови результати на високому рівні дівчата здобувають втричі більше, ніж це роблять хлопці", - сказав Карандій.
За його словами, якщо аналізувати ці дані у порівнянні з попереднім роком, можна спостерігати погіршення цієї диспропорції.
Так, згідно з розподілом результатів, отриманих юнаками і дівчатами, які проходили державну підсумкову атестацію з української мови у 2018 році, на "достатньому" рівні іспит здали 33,6% дівчат у порівнянні з 24,6% юнаками, на високому – 22,3% до 8,8% відповідно.
Нагадаємо, в УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови.