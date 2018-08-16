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ЗНО-2018: іспит з української мови краще здали дівчата

Київ • УНН

 • 12317 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У 2018 році за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови фіксується збільшення рівня гендерної диспропорції. Про це розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

ЗНО-2018: іспит з української мови краще здали дівчата

"Ще один факт, який фіксується за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови – це гендерна диспропорція… Так, результати дівчат є набагато кращими, ніж у юнаків. З української мови результати на високому рівні дівчата здобувають втричі більше, ніж це роблять хлопці", - сказав Карандій.

За його словами, якщо аналізувати ці дані у порівнянні з попереднім роком, можна спостерігати погіршення цієї диспропорції.

Так, згідно з розподілом результатів, отриманих юнаками і дівчатами, які проходили державну підсумкову атестацію з української мови у 2018 році, на "достатньому" рівні іспит здали 33,6% дівчат у порівнянні з 24,6% юнаками, на високому – 22,3% до 8,8% відповідно.

Нагадаємо, в УЦОЯО пояснили погіршення результатів ЗНО з української мови.

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