ВНО-2018: экзамен по украинскому языку лучше сдали девушки

"Еще один факт, который фиксируется по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку - это гендерная диспропорция... Так, результаты девушек намного лучше, чем у юношей. По украинскому языку результаты на высоком уровне девушки получают в три раза больше, чем это делают юноши", - сказал Карандий.

По его словам, если анализировать эти данные по сравнению с предыдущим годом, можно наблюдать ухудшение этой диспропорции.

Так, согласно распределению результатов, полученных юношами и девушками, которые проходили государственную итоговую аттестацию по украинскому языку в 2018 году, на "достаточном" уровне экзамен сдали 33,6% девушек по сравнению с 24,6% юношами, на высоком - 22,3% к 8,8% соответственно.

Напомним, в УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку.