ВНО-2018: экзамен по украинскому языку лучше сдали девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции. Об этом рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Еще один факт, который фиксируется по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку - это гендерная диспропорция... Так, результаты девушек намного лучше, чем у юношей. По украинскому языку результаты на высоком уровне девушки получают в три раза больше, чем это делают юноши", - сказал Карандий.
По его словам, если анализировать эти данные по сравнению с предыдущим годом, можно наблюдать ухудшение этой диспропорции.
Так, согласно распределению результатов, полученных юношами и девушками, которые проходили государственную итоговую аттестацию по украинскому языку в 2018 году, на "достаточном" уровне экзамен сдали 33,6% девушек по сравнению с 24,6% юношами, на высоком - 22,3% к 8,8% соответственно.
Напомним, в УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку.