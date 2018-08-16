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ВНО-2018: экзамен по украинскому языку лучше сдали девушки

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В 2018 году по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку фиксируется увеличение уровня гендерной диспропорции. Об этом рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

ВНО-2018: экзамен по украинскому языку лучше сдали девушки

"Еще один факт, который фиксируется по итогам проведения внешнего независимого оценивания по украинскому языку - это гендерная диспропорция... Так, результаты девушек намного лучше, чем у юношей. По украинскому языку результаты на высоком уровне девушки получают в три раза больше, чем это делают юноши", - сказал Карандий.

По его словам, если анализировать эти данные по сравнению с предыдущим годом, можно наблюдать ухудшение этой диспропорции.

Так, согласно распределению результатов, полученных юношами и девушками, которые проходили государственную итоговую аттестацию по украинскому языку в 2018 году, на "достаточном" уровне экзамен сдали 33,6% девушек по сравнению с 24,6% юношами, на высоком - 22,3% к 8,8% соответственно.

Напомним, в УЦОКО объяснили ухудшение результатов ВНО по украинскому языку.

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