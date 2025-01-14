«Поможет реализовать боевой потенциал": введены 4 уровня квалификации для операторов дронов
Киев • УНН
Министерство обороны утвердило систему из четырех базовых квалификационных уровней для операторов БПЛА. Каждый уровень определяет возможности управления различными типами дронов и высотные ограничения полетов.
Система состоит из четырех базовых квалификационных уровней, каждый из которых определяет возможности и ограничения для управления различными типами дронов.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая состоит из четырех базовых квалификационных уровней (БКР), - каждый из этих уровней определяет возможности для управления различными типами дронов.
В чем заключаются соответствующие уровни:
Начальный уровень БКР І предназначен для управления микро- и мини-БПЛА.
Он позволяет осуществлять визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.
Второй уровень БКР II расширяет возможности к управлению малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров.
На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенному планированию полетов с учетом ветра на разных высотах.
Уровень БКР ІІІ открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, но с ограничением.
БКР III: доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5 500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на различных аэродромах.
Самый высокий уровень БКР IV дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА III класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях.
Оператор должен обладать навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.
Напомним,
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