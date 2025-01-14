«Поможет реализовать боевой потенциал": введены 4 уровня квалификации для операторов дронов

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Министерство обороны утвердило систему из четырех базовых квалификационных уровней для операторов БПЛА. Каждый уровень определяет возможности управления различными типами дронов и высотные ограничения полетов.

Система состоит из четырех базовых квалификационных уровней, каждый из которых определяет возможности и ограничения для управления различными типами дронов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая состоит из четырех базовых квалификационных уровней (БКР), - каждый из этих уровней определяет возможности для управления различными типами дронов.

В чем заключаются соответствующие уровни:

Начальный уровень БКР І предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. 

Он позволяет осуществлять визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

Второй уровень БКР II расширяет возможности к управлению малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров. 

На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенному планированию полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКР ІІІ открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, но с ограничением.

БКР III: доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5 500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на различных аэродромах.

Самый высокий уровень БКР IV дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА III класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях. 

Оператор должен обладать навыками полета по приборам, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

- информирует Минобороны.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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