«Поможет реализовать боевой потенциал": введены 4 уровня квалификации для операторов дронов

Система состоит из четырех базовых квалификационных уровней, каждый из которых определяет возможности и ограничения для управления различными типами дронов.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Министерство обороны разработало систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая состоит из четырех базовых квалификационных уровней (БКР), - каждый из этих уровней определяет возможности для управления различными типами дронов.

В чем заключаются соответствующие уровни:

Начальный уровень БКР І предназначен для управления микро- и мини-БПЛА.

Он позволяет осуществлять визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

Второй уровень БКР II расширяет возможности к управлению малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров.

На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенному планированию полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКР ІІІ открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, но с ограничением.

БКР III: доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5 500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом по приборам, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на различных аэродромах.