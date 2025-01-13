Воронеж атаковали дроны, прогремели мощные взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ночь на 13 января в районе Воронежа зафиксированы взрывы и активность беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 13 января в районе города Воронеж (рф), зафиксированы взрывы. В регионе наблюдали активность беспилотников, а силы противовоздушной обороны вели работу по их нейтрализации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Об угрозе обстрелов в воскресенье, 12 января, в 22:15, предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве. 

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Позже о сбивании беспилотников написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА

- сообщил чиновник в Telegram.

Он добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Украинские военные нанесли серию ударов по командным пунктам российской армии в оккупированных городах Донецкой области. Атаки направлены на ослабление логистики и планирования операций противника.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк

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