Воронеж атаковали дроны, прогремели мощные взрывы
Киев • УНН
В ночь на 13 января в районе Воронежа зафиксированы взрывы и активность беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 13 января в районе города Воронеж (рф), зафиксированы взрывы. В регионе наблюдали активность беспилотников, а силы противовоздушной обороны вели работу по их нейтрализации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Об угрозе обстрелов в воскресенье, 12 января, в 22:15, предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве.
Позже о сбивании беспилотников написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА
Он добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Напомним
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