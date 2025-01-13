Воронеж атаковали дроны, прогремели мощные взрывы

В ночь на 13 января в районе города Воронеж (рф), зафиксированы взрывы. В регионе наблюдали активность беспилотников, а силы противовоздушной обороны вели работу по их нейтрализации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев и местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Об угрозе обстрелов в воскресенье, 12 января, в 22:15, предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Около половины первого часа ночи в воронежских пабликах стали писать о громком взрыве.

Позже о сбивании беспилотников написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа было обнаружено и уничтожено несколько БПЛА