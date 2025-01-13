Воронеж атакували дрони, прогриміли потужні вибухи
Київ • УНН
У ніч на 13 січня в районі Воронежа зафіксовано вибухи та активність безпілотників. Сили ППО та РЕБ знищили кілька БПЛА, постраждалих та руйнувань немає.
У ніч проти 13 січня в районі міста Воронеж (рф), зафіксовано вибухи. У регіоні спостерігали активність безпілотників, а сили протиповітряної оборони вели роботу з їх нейтралізації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв і місцеві Telegram-канали, передає УНН.
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Про загрозу обстрілу в неділю, 12 січня, о 22:15, попередив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі.
Близько пів на першу годину ночі у воронезьких пабліках стали писати про гучний вибух.
Пізніше про збиття безпілотників написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Черговими силами ППО та засобами РЕБ у передмісті Воронежа було виявлено та знищено декілька БПЛА
Він додав, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
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