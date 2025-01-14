"Допоможе реалізувати бойовий потенціал": запроваджено 4 рівні кваліфікації для операторів дронів

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Київ • УНН

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Міністерство оборони затвердило систему з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів для операторів БПЛА. Кожен рівень визначає можливості керування різними типами дронів та висотні обмеження польотів.

Система складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Деталі

Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), яка складається з чотирьох базових кваліфікаційних рівнів (БКР), - кожен з цих рівнів визначає можливості для керування різними типами дронів.

У чому полягають відповідні рівні:

Початковий рівень БКР І призначений для керування мікро- та міні-БПЛА. 

Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F та G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками.

Другий рівень БКР ІІ розширює можливості до керування малими БПЛА І класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1 500 метрів. 

На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах.

Рівень БКР ІІІ відкриває доступ до керування тактичними БПЛА у всьому повітряному просторі, але з обмеженням.

БКР ІІІ: доступ до керування тактичними БПЛА у всьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5 500 метрів. Оператор повинен вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а також виконувати зліт і посадку на різних аеродромах.

Найвищий рівень БКР IV надає право керувати оперативними та стратегічними БПЛА ІІІ класу у будь-якому повітряному просторі та за будь-яких погодних умов. 

Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи із супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом.

- інформує Міноборони.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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