"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Несколько членов НАТО взяли конкретные обязательства предоставления Украине военной помощи, о чем будет объявлено вскоре. Об этом сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передает УНН.

Детали

Министры также обсудили много других насущных потребностей, в частности о предоставлении 155 мм снарядов, беспилотных аппаратов и прочего. Каждый член НАТО будет решать, что предоставлять. Несколько членов Альянса взяли конкретные обязательства во время встречи и завершают работу над вкладом, который, я ожидаю, будет объявлен вскоре. Помощь уже в пути. Только на этой неделе Дания сделала новый залог для Украины, а Нидерланды объявили о дополнительных 4 миллиардах евро военной поддержки. Чехия подтвердила, что она закупила полмиллиона артиллерийских снарядов через свою инициативу по боеприпасам - сказал Столтенберг.

Он отметил, что приветствует прогресс, достигнутый в Конгрессе США относительно завтрашнего голосования по критически важному пакету помощи Украине.

Я рассчитываю, что законопроект будет принят без дальнейших проволочек. Союзники должны глубоко копать свои запасы. И ускорить доставку ракет, артиллерии и боеприпасов. Украина использует предоставленное нами оружие для уничтожения российских боевых возможностей. Это делает нас всех более безопасными. Поэтому поддержка Украины - это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность - резюмировал Столтенберг.

Напомним

По итогам заседания Совета Украина-НАТО с участием Президента Владимира Зеленского, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран Альянса согласились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, включая усиление ПВО.