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Польские военные центры начали рассылать гражданам мобилизационные карточки

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Польша ежегодно направляет мобилизационные карточки резервистам и гражданским специалистам. Власти подчёркивают, что это не означает объявления мобилизации.

Польские военные центры начали рассылать гражданам мобилизационные карточки

В Польше военные центры комплектования начали рассылать гражданам мобилизационные предписания. В первую очередь документы получают резервисты, однако их могут вручать и гражданским лицам. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что мобилизационное предписание выдается еще в мирное время. В нем указываются подразделение и место, куда человек должен прибыть в случае объявления мобилизации или начала войны.

В Центральном военном центре комплектования Польши подчеркивают, что рассылка таких документов является стандартной ежегодной процедурой. То есть нынешняя выдача предписаний сама по себе не означает объявления мобилизации в стране.

Мобилизационные предписания могут получать не только военнослужащие резерва. Их также направляют специалистам, которые могут понадобиться армии во время войны, в частности врачам, ИТ-специалистам и логистам.

Отдельные документы могут получить гражданские лица, которых в случае войны планируют привлечь к задачам, связанным с энергетикой, транспортом, связью или административной работой. Аналогичные меры касаются сотрудников силовых структур.

В польской армии объясняют, что такое распределение позволяет заранее определить задачи и место службы людей, чтобы в случае возникновения кризисной ситуации не тратить время на организацию этого процесса с нуля.

Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов03.09.26, 23:30 • 13557 просмотров

Ольга Розгон

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