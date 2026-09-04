Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Київ • УНН
Польща щороку надсилає мобілізаційні картки резервістам і цивільним фахівцям. Влада наголошує, що це не означає оголошення мобілізації.
У Польщі військові центри рекрутингу почали надсилати громадянам мобілізаційні картки. Насамперед документи отримують солдати резерву, однак їх можуть вручати й цивільним особам. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
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Зазначається, що мобілізаційна картка видається ще в мирний час. У ній зазначають підрозділ та місце, куди людина має прибути у разі оголошення мобілізації або початку війни.
У Центральному військовому центрі рекрутингу Польщі наголошують, що розсилання таких документів є стандартною щорічною процедурою. Тобто нинішня видача карток сама по собі не означає оголошення мобілізації в країні.
Мобілізаційні картки можуть отримувати не лише військовослужбовці резерву. Їх також надсилають фахівцям, які можуть бути потрібні армії під час війни, зокрема лікарям, ІТ-фахівцям і логістам.
Окремі документи можуть отримати цивільні, яких у разі війни планують залучити до завдань, пов'язаних з енергетикою, транспортом, зв'язком або адміністративною роботою. Аналогічні заходи стосуються працівників силових структур.
У польському війську пояснюють, що такий розподіл дозволяє заздалегідь визначити завдання та місце служби людей, щоб у разі виникнення кризової ситуації не витрачати час на організацію цього процесу з нуля.
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