Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Около сотни тракторов со вчерашнего дня блокируют границу с Германией в направлении Берлина на двух пунктах пропуска - в Свецко и Губинку. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на пресс-секретаря окружной комендатуры полиции в Слубице Еву Мурмило, протестующие пропускают только экстренные службы: полицию, скорую помощь, пожарных и пограничную службу. Остальные автомобили направляют в объезд на другие пункты пропуска, в частности в Ольшину.

Организаторы протеста говорят, что выступают против наплыва сельскохозяйственных продуктов не только из Украины, а также из Беларуси, России и других стран.

Мы против наплыва нестандартизированной сельскохозяйственной продукции в ЕС. Мы должны придерживаться строгих норм и предписаний, а поступают продукты генетически модифицированные. Потому что ни в Украине, ни в России, ни в других странах, где производят генетически модифицированную продукцию, нет никаких норм и такая продукция попадает на польский рынок - сказал координатор протестов в Западнопоморском воеводстве Эдвард Кросма.

Следует отметить, что польские фермеры не проводили акции протеста на польско-белорусской границе, через которую в европейские страны попадает российская агропродукция.

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