Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  184162 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189083 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186797 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170198 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117664 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129525 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121773 просмотра

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Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Польские фермеры блокируют границу с Германией на двух пунктах пропуска, пропуская только автомобили экстренных служб.

Новости Мира •   •  8504 просмотра
Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали исторический Меморандум о сотрудничестве между Киевской областью и штатом Вашингтон - первое подобное соглашение между украинским регионом и штатом США, направленное на уменьшение потерь от российской агрессии, восстановление экономики Украины и расширение инвестиций.

Война •   •  13754 просмотра
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Из-за забастовок задержки скоропортящихся товаров на польско-украинской границе увеличились порой до 7 дней.

Экономика •   •  11335 просмотра
Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера

Волонтер во Львове Кирилл Таран был задержан военнослужащими за отказ предъявить военно-учетные документы и пройти медицинский осмотр. Также он спровоцировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  10739 просмотра
Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера

Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявив, что Украина выполнила все шаги, которых требовала Европейская комиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС, и ожидает решения относительно практического начала переговоров.

политика •   •  11420 просмотра
Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении

К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак

33 страны присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей во главе с Украиной и Канадой, которая имеет целью приумножить усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Война •   •  11787 просмотра
К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак

На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

россия официально использовала северокорейские ракеты Hwasong-11 для удара по Украине, что подтверждено экспертами.

Война •   •  11437 просмотра
На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Украина сталкивается с трудностями в приобретении боеприпасов советских времен непосредственно у балканских стран из-за влияния россии и внутреннего законодательства, поэтому она полагается на страны-посредники, такие как члены ЕС или США, чтобы приобрести такие боеприпасы.

Война •   •  49964 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

Совет ЕС решил выделить дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, о чем сообщили в МИД.

Война •   •  12802 просмотра
ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС

Украинские правоохранители в сотрудничестве с латвийскими властями ликвидировали международную схему вымогательства денег у инвесторов электронных бирж, арестовав трех главных организаторов и изъяв доказательства.

Криминал и ЧП •   •  11052 просмотра
В Украине разоблачили мошенников, которые создали подпольный колл-центр и выманивали деньги у граждан ЕС