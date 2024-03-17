Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают блокировать 5 пунктов пропуска, в очередях чуть более 1000 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска. Всего в очередях на территории Польши находится чуть более 1000 грузовиков. Об этом в воскресенье сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Существенных изменений не отмечаем, но, к сожалению, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. Эти действия они совершают, как и за последние дни, на 5 направлениях. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". Совокупно на всех этих 5 направлениях, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив КПП "Рава-Русская" и "Ягодин, - сказал Демченко.

Детали

Он отметил, что ситуация с выездом из Украины в Польшу ситуация хуже, чем из Польши в Украину.

Польские фермеры вообще не пропускают грузовики в направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини". Здесь мы имеем нулевые показатели количественного пересечения для грузовиков, которые следуют из Украины в Польшу. По другим двум направлениям - "Устилуг" и "Угринов", там также, хоть и пропускают грузовые транспортные средства, но их количество весьма незначительно. Это фактически 1-2 грузовика в час следуют в сторону Польши, - добавил Демченко.

Также он отметил, что пограничники не фиксируют блокирование границы со стороны украинских митингующих.

Напомним

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска, не пропуская в сторону Польши ни одного грузовика. Всего в очередях на территории Польши находится 1050 грузовиков.