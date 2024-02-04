Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  149748 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  238058 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  249998 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  218149 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  217210 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  195109 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  159781 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  161398 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174942 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170887 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

Польша выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей, поскольку украинско-польские отношения улучшились после того, как Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.

Война •   •  8119 просмотра
Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов

Украина намерена произвести 1 миллион ударных беспилотников до 2024 года в небольших секретных мастерских по всей стране, чтобы компенсировать отсутствие военной помощи со стороны США и дефицит артиллерии и ракет.

Война •   •  7477 просмотра
WSJ: Украина пытается изготовить миллион ударных дронов

Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

По данным источников Sky News в Вашингтоне, Великобритания нанесла совместные удары по Йемену с использованием более 20 истребителей.

Война •   •  8569 просмотра
Sky News: Великобритания и США нанесли удары по Йемену, использовав 20 истребителей

На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

На временно оккупированных территориях востока Украины российские оккупационные войска ежедневно обстреливают подконтрольные им населенные пункты, ухудшая и без того плохую ситуацию с безопасностью, нехваткой товаров и услуг и растущей напряженностью.

Общество •   •  10757 просмотра
На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго

Этой зимой российская армия сосредоточилась на атаках на прифронтовых территориях, а не на массированных ударах по энергетическому сектору Украины.

Война •   •  10631 просмотра
Этой зимой враг бьет по прифронтовым регионам - Минэнерго

Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для 60 000 семей в Кривом Роге и прилегающих районах, которые были обесточены из-за перегрузки оборудования, вызванной обстрелами 3 февраля.

Общество •   •  11889 просмотра
Энергетики полностью восстановили свет для жителей Кривого Рога

Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА

Россияне разрушили более 30 частных домов в Никопольском районе с помощью тяжелой артиллерии и ударов беспилотников.

Война •   •  13185 просмотра
Россияне ударили по Никопольщине, разбив три десятка домов - ОВА

Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Бельгия предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для выпуска долговых обязательств для восстановления Украины.

Война •   •  18286 просмотра
Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов

Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ

Заместитель министра обороны Украины отметил, что для каждого периода "до службы", "во время службы" и "после службы" должны быть установлены современные и цивилизованные подходы для укрепления обороноспособности страны.

Общество •   •  20868 просмотра
Должны быть современные и цивилизованные подходы: Минобороны об изменениях в политике развития ВСУ

Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения

Приложение Дія вышло из строя во время голосования на Евровидении из-за рекордного количества запросов - 15 000 запросов в секунду, что превысило его пропускную способность в 800 запросов в секунду по сравнению с предыдущим годом.

Политика •   •  17003 просмотра
Федоров прокомментировал сбой в Дії на Нацотборе Евровидения