Украинско-польские отношения имеют совсем другую тональность. Об этом сообщил в эфире "Единого марафона" на канале "Мы-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.

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Он сказал, что Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности только 22 января. Также тогда премьер-министр Дональд Туск договорился о многих вещах во время визита в Украину.

Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. Мы имеем компоненты оружия польского, которые уже воюют в Украине, а теперь речь идет о совместном производстве. Вчера во время встречи с руководителем канцелярии премьер-министра обсудили, когда начнутся переговоры о гарантиях безопасности, и когда мы реализуем предложение Туска по созданию координационного механизма в сфере евроинтеграции сказал Игорь Жовква.

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