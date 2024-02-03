Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили
Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.
Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США
16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.
В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА
Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.
Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей
Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.
"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян
Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.
Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств - энергетический эксперт Юрий Корольчук
Энергетический эксперт считает, что государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств.
"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете
Немецкий Бундестаг утвердил 7,6 миллиарда евро военной помощи Украине в своем бюджете на 2024 год, что приветствовал президент Зеленский и заявил, что ценит последовательную поддержку Германии.
Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов
Румынское правительство подписало соглашение с фермерами и перевозчиками о создании межведомственной комиссии для анализа их требований и поиска решений.
россияне утром ударили по гражданской инфраструктуре Купянска бомбами ФАБ-500
Российские войска атаковали город Купянск в Харьковской области 3 февраля, попав крупными бомбами в гражданскую инфраструктуру, в частности девятиэтажный жилой дом и частные дома.
Армия рф за сутки обстреляла 12 областей Украины
За минувшие сутки российские войска обстреляли 12 областей Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.