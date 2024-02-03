Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили

Президент Польши Анджей Дуда в одном из интервью сказал, что не знает, вернет ли Украина Крым. Посол Украины в Варшаве Василий Зварич уже прокомментировал эти слова и заявил, что деоккупация Крыма - общая задача и обязательства перед свободным миром, передает УНН.

Как сообщает Rzeczpospolita, Дуда дал интервью Kanał Zero в пятницу. Во время разговора была затронута тема войны россии против Украины, а также президента Польши спросили, верит ли он, что украинцы смогут вернуть себе Крымский полуостров, оккупированный с 2014 года.

Мне трудно ответить на этот вопрос. Не знаю, вернут ли они Крым, но верю, что Донецк и Луганск они вернут. Крым - особое место, в том числе и по историческим причинам. Потому что на самом деле, если посмотреть исторически, он долгое время находился под контролем россии - сказал Дуда.

На заявление Дуды отреагировал посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

"Крым - это Украина: так и есть так будет. Международное право - основа. Временная оккупация россией Крыма является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма - наша общая задача и обязательства перед свободным миром. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и работаем вместе", - написал Зварич в Х.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также прокомментировал заявление Дуды по Крыму.

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно установленных границ, которые неоднократно подтверждались российской федерацией: начиная с договора от 19 ноября 1990 года через Будапештский меморандум от 5 декабря 1994 года и договор о границе от 28 января 2003 года", - написал он в Х.

Дуда и сам сделал заявление в соцсети.

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии россии против Украины были и есть понятными с первого дня: россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение россии на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, является преступлением. Эта война не может закончиться победой россии. Российский империализм надо остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть Свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма!" - написал Дуда в X.

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