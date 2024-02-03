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Дуда заявив, що не знає, чи поверне Україна Крим: український посол відреагував, МЗС Польщі і польський президент роз'яснили

Дуда заявив, що не знає, чи поверне Україна Крим: український посол відреагував, МЗС Польщі і польський президент роз'яснили

Київ • УНН

 • 102020 перегляди

Коментарі президента Польщі Анджея Дуди щодо того, чи поверне Україна Крим, викликали реакцію з боку посла України

Президент Польщі Анджей Дуда в одному з інтерв'ю сказав, що не знає, чи поверне Україна Крим. Посол України у Варшаві Василь Зварич вже прокоментував ці слова та заявив, що деокупація Криму - спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом, передає УНН.

Як повідомляє Rzeczpospolita, Дуда дав інтерв'ю Kanał Zero у п'ятницю. Під час розмови було порушено тему війни росії проти України, а також президента Польщі запитали, чи вірить він, що українці зможуть повернути собі Кримський півострів, окупований з 2014 року.

Мені важко відповісти на це запитання. Не знаю, чи повернуть вони Крим, але вірю, що Донецьк та Луганськ вони повернуть. Крим – особливе місце, зокрема й з історичних причин. Тому що насправді, якщо подивитися історично, він тривалий час перебував під контролем росії

- сказав Дуда.

На заяву Дуди відреагував посол України у Варшаві Василь Зварич.

"Крим – це Україна: так і є так буде. Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація росією Криму є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму — наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом. Ми зробимо це безперечно. Ми віримо та працюємо разом", - написав Зварич у Х.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також прокоментував заяву Дуди щодо Криму.

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно встановлених кордонів, які неодноразово підтверджувалися російською федерацією: починаючи з договору від 19 листопада 1990 року через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року та договір про кордон від 28 січня 2003 року", - написав він у Х.

Дуда і сам зробив заяву у соцмережі.

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії росії проти України були і є зрозумілими з першого дня: росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму!" - написав Дуда у X.

Польща почала розслідування щодо ракети, яка порушила повітряний простір країни у грудні01.02.24, 16:26 • 24259 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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