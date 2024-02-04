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Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею

Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею

Київ • УНН

 • 103692 перегляди

Польща виділила кредит для спільного виробництва озброєнь між Україною та Польщею, оскільки українсько-польські відносини покращилися після того, як Польща приєдналася до Вільнюської декларації G7 про гарантії безпеки та погодилася координувати механізми європейської інтеграції.

Українсько-польські стосунки мають зовсім іншу тональність. Про це повідомив в ефірі "Єдиного марафну" на каналі "Ми-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає УНН.

Деталі

Він сказав, що Польща приєдналась до Вільнюської декларації G7 про гарантії безпеки лише 22 січня. Також тоді прем'єр-міністр Дональд Туск домовився про багато речей під час візиту в Україну.

Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Ми маємо компоненти зброї польської, які вже воюють в Україні, а тепер мова йде про спільне виробництво. Вчора під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорили, коли почнуться переговори про гарантії безпеки, і коли ми реалізуємо пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції

сказав Ігор Жовква.

Дуда заявив, що не знає, чи поверне Україна Крим: український посол відреагував, МЗС Польщі і польський президент роз'яснили03.02.24, 12:46 • 102020 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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