Українсько-польські стосунки мають зовсім іншу тональність. Про це повідомив в ефірі "Єдиного марафну" на каналі "Ми-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає УНН.

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Він сказав, що Польща приєдналась до Вільнюської декларації G7 про гарантії безпеки лише 22 січня. Також тоді прем'єр-міністр Дональд Туск домовився про багато речей під час візиту в Україну.

Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Ми маємо компоненти зброї польської, які вже воюють в Україні, а тепер мова йде про спільне виробництво. Вчора під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорили, коли почнуться переговори про гарантії безпеки, і коли ми реалізуємо пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції сказав Ігор Жовква.

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