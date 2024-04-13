Польша создаст Совет по вопросам сотрудничества с Украиной для помощи в восстановлении

Туск подписал распоряжение о создании Совета по вопросам сотрудничества с Украиной. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Детали

Польский политик Павел Коваль проинформировал о распоряжении о создании Совета по вопросам сотрудничества с Украиной, где он также займет должность председателя.

Премьер-министр уже подписал распоряжение, будет создан Совет по вопросам сотрудничества с Украиной, премьер-министр назначил меня его председателем. Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, власти и местного самоуправления. Состав будет собран в ближайшие недели - заявил сказал Павел Коваль.

Коваль также отметил о создании бюро, которое будет координировать деятельность совета. Совет будет активно работать внутри Польши, сосредотачиваясь на аспектах восстановления Украины, касающихся участия поляков.

Целью Совета является привлечение как можно большего количества польских компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций к процессу восстановления в Украине.

Организационная работа Совета уже продолжается, а Павел Коваль отметил, что его деятельность будет поддерживаться офисом премьер-министра, а также направлена на сотрудничество со странами G7 и соседними странами.

В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации