Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Польша присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами стран ЕС. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Да, мы присоединились - сказал Сикорский во время встречи с американскими журналистами, организованной изданием Christian Science Monitor в Вашингтоне.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Польши отказался назвать сумму, которую выделяет его правительство.

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Дополнение

Чехия нашла возможность приобрести у третьих стран еще 200 000 артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины.

Напомним,

Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз.