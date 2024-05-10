Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  107115 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  115190 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  117654 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  141065 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127716 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131557 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121491 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167743 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150552 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149698 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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В Харькове были слышны взрывы

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На Николаевщине были слышны взрывы

На Николаевщине были слышны взрывы

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В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

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Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

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7 мая 2024, 11:15  •  277251 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  315305 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  312177 просмотра

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша планирует строить бункеры и копать траншеи на границах с Россией и Беларусью, чтобы укрепить свою территорию.

Война •   •  2306 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Россияне обстреляли Харьков, есть раненый

Один человек получил ранения в результате повреждения частного дома в Харькове во время воздушной тревоги в ночь на 10 мая.

Общество •   •  2305 просмотра
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый

Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Киевская городская власть ограничит вечернее уличное освещение для экономии электроэнергии после того, как российские атаки вывели из строя энергосистему Украины.

Общество •   •  3829 просмотра
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

В Харькове были слышны взрывы

В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.

Общество •   •  5054 просмотра
В Харькове были слышны взрывы

На Николаевщине были слышны взрывы

В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.

Война •   •  5818 просмотра
На Николаевщине были слышны взрывы

В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.

Общество •   •  5250 просмотра
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России был атакован беспилотниками, что вызвало взрывы и пожар.

Война •   •  6218 просмотра
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ

Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.

Общество •   •  6229 просмотра
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое

В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием

В Броварах пьяный мужчина напал на полицейских с оружием и угрожал им, ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство, угрозы и нападение на правоохранителей.

Общество •   •  6010 просмотра
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием

Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink

Пентагон сотрудничает с компанией SpaceX, чтобы предотвратить использование Россией несанкционированных интернет-терминалов Starlink в войне против Украины.

Война •   •  6199 просмотра
Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink