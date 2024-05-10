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Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю

Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю

Київ • УНН

 • 105978 перегляди

Польща планує будувати бункери та копати траншеї на кордонах з Росією та Білоруссю, щоб зміцнити свою територію.

Польща планує зміцнити свою територію коло кордонів з Російською Федерацією та Білоруссю і побудувати тут бункери. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Radio ZET, передає УНН.

Деталі

Так політик відреагував на запитання журналіста, чи повинна Польща будувати бункери, рити рови і траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією. Він повідомив, що керівництво Польщі готує план з будівництва бункерів і риття траншей.

За фактом Польща вже зміцнює свій кордон, додав польський урядовець.

Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ

резюмував Косіняк-Камиш.

Естонія планує встановити 600 бункерів на кордоні з рф19.01.24, 22:48 • 102021 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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