Польща побудує бункери на кордоні з Росією і Білоруссю
Київ • УНН
Польща планує будувати бункери та копати траншеї на кордонах з Росією та Білоруссю, щоб зміцнити свою територію.
Польща планує зміцнити свою територію коло кордонів з Російською Федерацією та Білоруссю і побудувати тут бункери. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Radio ZET, передає УНН.
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Так політик відреагував на запитання журналіста, чи повинна Польща будувати бункери, рити рови і траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією. Він повідомив, що керівництво Польщі готує план з будівництва бункерів і риття траншей.
За фактом Польща вже зміцнює свій кордон, додав польський урядовець.
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