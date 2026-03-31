Польша планирует увеличить армию до 500 тысяч военнослужащих

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что численность польской армии в перспективе должна вырасти до 500 тысяч военных. Об этом в эфире RMF FM сообщил заместитель министра обороны Польши Станислав Взятек, пишет УНН.

Детали

По словам Взятека, именно такой показатель является целевым для польского оборонного ведомства. По планам Варшавы, этого уровня Польша хочет достичь не ранее 2030 года, а не позднее – до 2035-го.

В Минобороны Польши отмечают, что речь идет не только о количественном увеличении войска, но и об усилении его боевых возможностей, оснащения и готовности к обороне. Взятек заявил, что польская армия должна быть сильной как по численности, так и по качеству подготовки и технического обеспечения.

Польша резко увеличивает производство тротила для нужд НАТО

Также он сообщил, что в этом году из бюджета Минобороны Польши передадут 5,5 миллиарда злотых на реализацию задач, связанных с гражданской защитой, системами оповещения, подготовкой населения и развитием защитной инфраструктуры.

Отдельно в польском оборонном ведомстве прокомментировали и возможность возвращения обязательной военной службы. По словам Взятека, такая тема обсуждалась в Бюро национальной безопасности, однако пока вопрос о ее возобновлении не стоит.

Польша амнистировала граждан-добровольцев в ВСУ - закон