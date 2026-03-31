$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.1м/с
79%
740мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Реклама
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Сериал
Социальная сеть

Польша планирует увеличить армию до 500 тысяч военнослужащих

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Варшава планирует достичь целевого показателя численности войск к 2035 году. На гражданскую защиту и инфраструктуру будет выделено 5,5 миллиарда злотых из бюджета.

В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что численность польской армии в перспективе должна вырасти до 500 тысяч военных. Об этом в эфире RMF FM сообщил заместитель министра обороны Польши Станислав Взятек, пишет УНН.

Детали

По словам Взятека, именно такой показатель является целевым для польского оборонного ведомства. По планам Варшавы, этого уровня Польша хочет достичь не ранее 2030 года, а не позднее – до 2035-го.

В Минобороны Польши отмечают, что речь идет не только о количественном увеличении войска, но и об усилении его боевых возможностей, оснащения и готовности к обороне. Взятек заявил, что польская армия должна быть сильной как по численности, так и по качеству подготовки и технического обеспечения.

Также он сообщил, что в этом году из бюджета Минобороны Польши передадут 5,5 миллиарда злотых на реализацию задач, связанных с гражданской защитой, системами оповещения, подготовкой населения и развитием защитной инфраструктуры.

Отдельно в польском оборонном ведомстве прокомментировали и возможность возвращения обязательной военной службы. По словам Взятека, такая тема обсуждалась в Бюро национальной безопасности, однако пока вопрос о ее возобновлении не стоит.

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Государственный бюджет
Мобилизация
Злотый
Варшава
Польша