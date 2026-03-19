Польша резко увеличивает производство тротила для нужд НАТО
Киев • УНН
Завод Nitro-Chem удвоит мощности по производству взрывчатки из-за дефицита боеприпасов в Европе. Это позволит закрыть потребности Альянса в снарядах.
Польша планирует существенно нарастить производство тротила, который используется для снарядов, мин и авиабомб. После расширения мощностей объемы могут достичь до 20 тысяч тонн в год. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о модернизации и строительстве новой производственной линии на предприятии Nitro-Chem, которое уже является крупнейшим производителем тротила в Европе и ключевым поставщиком для стран НАТО.
Расширение производства связано с резким ростом спроса на боеприпасы из-за войны и истощения запасов в странах Запада. Тротил используется для снаряжения артиллерийских снарядов, бомб и мин.
Ожидается, что новые мощности позволят удвоить производство и частично закрыть дефицит взрывчатых веществ в НАТО.
Стратегическое значение для Альянса
В Европе уже длительное время наблюдается нехватка компонентов для боеприпасов, в частности тротила. Польша фактически стала ключевым центром производства таких материалов для союзников.
Расширение производства должно усилить оборонные возможности НАТО и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.
