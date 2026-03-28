ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1м/с
85%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Лысак
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

Польша амнистировала граждан-добровольцев в ВСУ - закон

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Президент Польши подписал закон об амнистии для граждан, служивших в армии Украины с 2014 года. Для освобождения от наказания следует подать декларацию.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал Закон об освобождении от уголовной ответственности добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины. Об этом сообщает РАР, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что, согласно документу, освобождаются от уголовной ответственности граждане Польши, вступившие в украинскую армию в период с апреля 2014 года до даты вступления в силу нового закона.

Новые правила требуют от лиц, проходящих службу в Украинской армии, подавать Министру национальной обороны письменную декларацию относительно даты и места принятия и прекращения службы. Декларация подается под страхом наказания за ложные показания и подлежит защите, предусмотренной для секретной информации

- пишет издание.

Указывается, что закон распространяется только на службу в официальных Силах обороны Украины и не касается наемничества, которое запрещено международным правом. При этом амнистия носит избирательный характер – например, она распространяется только на совершение определенных преступлений и правонарушений в связи с войной, которую ведет россия против Украины.

"Правила не поощряют граждан Польши к участию в борьбе Украины против российской агрессии, а также не вводят никаких послаблений в этом отношении. Они лишь означают, что против этих лиц не будет осуществляться уголовное преследование", - уточняет СМИ.

Напомним

В Польше заработал крупнейший учебный центр Camp Jomsborg для подготовки до 1200 украинских военных. Центр, созданный при поддержке европейских партнеров, усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Украина
Польша