Польша амнистировала граждан-добровольцев в ВСУ - закон

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал Закон об освобождении от уголовной ответственности добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины. Об этом сообщает РАР, информирует УНН.

Отмечается, что, согласно документу, освобождаются от уголовной ответственности граждане Польши, вступившие в украинскую армию в период с апреля 2014 года до даты вступления в силу нового закона.

Новые правила требуют от лиц, проходящих службу в Украинской армии, подавать Министру национальной обороны письменную декларацию относительно даты и места принятия и прекращения службы. Декларация подается под страхом наказания за ложные показания и подлежит защите, предусмотренной для секретной информации - пишет издание.

Указывается, что закон распространяется только на службу в официальных Силах обороны Украины и не касается наемничества, которое запрещено международным правом. При этом амнистия носит избирательный характер – например, она распространяется только на совершение определенных преступлений и правонарушений в связи с войной, которую ведет россия против Украины.

"Правила не поощряют граждан Польши к участию в борьбе Украины против российской агрессии, а также не вводят никаких послаблений в этом отношении. Они лишь означают, что против этих лиц не будет осуществляться уголовное преследование", - уточняет СМИ.

