Трансформация иностранных легионов ВСУ является "логичным шагом" - Сухопутные войска

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Командование Сухопутных войск ВСУ прокомментировало интеграцию интернациональных подразделений, отметив, что они трансформируются для усиления возможностей. Интеграция в состав эффективных подразделений повышает их уровень и обеспечивает доступ к ресурсам.

Трансформация иностранных легионов ВСУ является "логичным шагом" - Сухопутные войска

В Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины прокомментировали сообщения о включении интернациональных подразделений в состав штурмовых подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска.

Подробности

Как отметили в Командовании Сухопутных войск, "подразделения иностранцев не исчезают - они трансформируются, чтобы стать сильнее".

Они получили новые возможности карьерного роста, усилили собственные способности с помощью нового вооружения и военной техники. Вместо того чтобы быть отдельными "легкими" батальонами, они интегрируются в состав эффективных и опытных подразделений Сухопутных войск

- говорится в сообщении Командования.

Там считают этот шаг "логичным" и объясняют это тем, что "легионеры - военнослужащие батальонов специального назначения в составе Вооруженных Сил Украины".

Штурмовые действия и контрдиверсионные операции - именно то, чем личный состав легионов занимался с первых дней своего основания. Интеграция в другие подразделения не снижает их уровень, а наоборот повышает способности, обеспечивает качественную защиту военнослужащих на поле боя и обеспечивает усиление средствами беспилотных систем, артиллерией и аэроразведкой. Иностранные подразделения получили доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений

- отметили в Командовании.

Там также добавили, что в информационном поле продолжается дискуссия относительно интеграции легионов, "которую пытаются подать как ликвидацию этих подразделений".

В ходе служебной проверки были выявлены отдельные нарушения в организации учета и управленческих процессах, требовавшие реагирования и упорядочения. Часть публичных комментариев, появившихся впоследствии, не отражает полной картины и может быть связана с нежеланием отдельных должностных лиц терять свои функции или должности после принятых решений. Подчеркиваем, что предпринятые шаги направлены исключительно на повышение прозрачности, ответственности и боеспособности подразделений, а не на прекращение деятельности иностранцев в рядах Сухопутных войск

- говорится в сообщении.

Напомним

Командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский поднял вопрос принудительной мобилизации иностранцев. В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что заявления о возможной принудительной мобилизации иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, не имеют никакого основания на уровне государственной политики и противоречат Конституции Украины.

Евгений Устименко

