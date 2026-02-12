Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є "логічним кроком" - Сухопутні війська

У Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України прокоментували повідомлення про включення інтернаціональних підрозділів до складу штурмових підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська.

Як зазначили у Командуванні Сухопутних військ, "підрозділи іноземців не зникають - вони трансформуються, щоб стати сильнішими".

Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки. Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ

Там вважають цей крок "логічним" і пояснюють це тим, що "легіонери - військовослужбовці батальйонів спеціального призначення у складі Збройних Сил України".

Штурмові дії та контрдиверсійні операції - саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів свого заснування. Інтеграція до інших підрозділів не знижує їхній рівень, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою. Іноземні підрозділи отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань

Там також додали, що в інформаційному полі триває дискусія щодо інтеграції легіонів, "яку намагаються подати як ліквідацію цих підрозділів".

У ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування. Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень. Наголошуємо, що вжиті кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ