Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є "логічним кроком" - Сухопутні війська

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Командування Сухопутних військ ЗСУ прокоментувало інтеграцію інтернаціональних підрозділів, зазначивши, що вони трансформуються для посилення спроможностей. Інтеграція до складу ефективних підрозділів підвищує їхній рівень та забезпечує доступ до ресурсів.

Трансформація іноземних легіонів ЗСУ є "логічним кроком" - Сухопутні війська

У Командуванні Сухопутних військ Збройних сил України прокоментували повідомлення про включення інтернаціональних підрозділів до складу штурмових підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сухопутні війська.

Деталі

Як зазначили у Командуванні Сухопутних військ, "підрозділи іноземців не зникають - вони трансформуються, щоб стати сильнішими".

Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки. Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ

- йдеться в повідомленні Командування.

Там вважають цей крок "логічним" і пояснюють це тим, що "легіонери - військовослужбовці батальйонів спеціального призначення у складі Збройних Сил України".

Штурмові дії та контрдиверсійні операції - саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів свого заснування. Інтеграція до інших підрозділів не знижує їхній рівень, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою. Іноземні підрозділи отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань

- зазначили в Командуванні.

Там також додали, що в інформаційному полі триває дискусія щодо інтеграції легіонів, "яку намагаються подати як ліквідацію цих підрозділів".

У ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування. Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень. Наголошуємо, що вжиті кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський порушив питання примусової мобілізації іноземців. Водночас член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що заяви про можливу примусову мобілізацію іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні, не мають жодного підґрунтя на рівні державної політики та суперечать Конституції України.

Євген Устименко

