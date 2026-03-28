Польща амністувала громадян-добровольців у ЗСУ - закон
Київ • УНН
Президент Польщі підписав закон про амністію для громадян, які служили в армії України з 2014 року. Для звільнення від покарання слід подати декларацію.
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав Закон про звільнення від кримінальної відповідальності добровольців, які захищають свободу та незалежність України. Про це повідомляє РАР, інформує УНН.
Зазначається, що, згідно з документом, звільняються від кримінальної відповідальності громадяни Польщі, які вступили до української армії в період з квітня 2014 року до дати набрання чинності нового закону.
Нові правила вимагають від осіб, які проходять службу в Українській армії, подавати Міністру національної оборони письмову декларацію щодо дати та місця прийняття та припинення служби. Декларація подається під страхом покарання за неправдиві свідчення та підлягає захисту, передбаченому для секретної інформації
Вказується, що закон поширюється лише на службу в офіційних Силах оборони України і не стосується найманства, яке заборонене міжнародним правом. При цьому амністія має вибірковий характер – наприклад, вона поширюється лише на вчинення певних злочинів та правопорушень у зв'язку з війною, яку веде росія проти України.
"Правила не заохочують громадян Польщі до участі в боротьбі України проти російської агресії, а також не запроваджують жодних полегшень у цьому відношенні. Вони лише означають, що проти цих осіб не буде здійснюватися кримінальне переслідування", - уточнює ЗМІ.
