З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Польща планує збільшити армію до 500 тисяч військових

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Варшава планує досягти цільового показника кількості війська до 2035 року. На цивільний захист та інфраструктуру виділять 5,5 мільярда злотих бюджету.

У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що чисельність польської армії в перспективі має зрости до 500 тисяч військових. Про це в ефірі RMF FM повідомив заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взятек, пише УНН.

Деталі

За словами Взятека, саме такий показник є цільовим для польського оборонного відомства. За планами Варшави, цього рівня Польща хоче досягти найраніше у 2030 році, а найпізніше – до 2035-го.

У Міноборони Польщі наголошують, що йдеться не лише про кількісне збільшення війська, а й про посилення його бойових можливостей, оснащення та готовності до оборони. Взятек заявив, що польська армія має бути сильною як за чисельністю, так і за якістю підготовки та технічного забезпечення.

Також він повідомив, що цього року з бюджету Міноборони Польщі передадуть 5,5 мільярда злотих на реалізацію завдань, пов’язаних із цивільним захистом, системами оповіщення, підготовкою населення та розвитком захисної інфраструктури.

Окремо в польському оборонному відомстві прокоментували й можливість повернення обов’язкової військової служби. За словами Взятека, така тема обговорювалася в Бюро національної безпеки, однак наразі питання про її відновлення не стоїть.

Степан Гафтко

