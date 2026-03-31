Польща планує збільшити армію до 500 тисяч військових

У Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що чисельність польської армії в перспективі має зрости до 500 тисяч військових. Про це в ефірі RMF FM повідомив заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взятек, пише УНН.

Деталі

За словами Взятека, саме такий показник є цільовим для польського оборонного відомства. За планами Варшави, цього рівня Польща хоче досягти найраніше у 2030 році, а найпізніше – до 2035-го.

У Міноборони Польщі наголошують, що йдеться не лише про кількісне збільшення війська, а й про посилення його бойових можливостей, оснащення та готовності до оборони. Взятек заявив, що польська армія має бути сильною як за чисельністю, так і за якістю підготовки та технічного забезпечення.

Також він повідомив, що цього року з бюджету Міноборони Польщі передадуть 5,5 мільярда злотих на реалізацію завдань, пов’язаних із цивільним захистом, системами оповіщення, підготовкою населення та розвитком захисної інфраструктури.

Окремо в польському оборонному відомстві прокоментували й можливість повернення обов’язкової військової служби. За словами Взятека, така тема обговорювалася в Бюро національної безпеки, однак наразі питання про її відновлення не стоїть.

