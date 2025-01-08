Польша определилась с датами президентских выборов 2025 года

Спикер Сейма Польши Шимон Головня сегодня, 8 января, объявил даты проведения президентских выборов в стране в этом году. Первый тур состоится 18 мая, а возможен второй - через две недели, 1 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Детали

Формально президентские выборы в Польше будут объявлены через неделю, 15 января. Только после этого начнется избирательная кампания.

Этот срок связан с конституционным положением, согласно которому выборы не могут проводиться в течение 90 дней после окончания чрезвычайного положения, а чрезвычайное положение, введенное правительством в связи с сентябрьскими наводнениями, было отменено 16 октября 2024 года.

О своем участии в президентских выборах заявили мэр Варшавы, кандидат от партии власти «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский; президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость»; лидер «Польши 2050» Шимон Головня; вице-спикер Сената, кандидат от Левой партии Магдалена Бият; депутат Славомир Ментцен от Конфедерации; депутат Марек Якубьяк от Кола свободных республиканцев и Марек Вох от Беспартийного объединения местного самоуправления.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет кандидатом на предстоящих президентских выборах.

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