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Польща визначилася з датами президентських виборів 2025 року

Київ • УНН

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Спікер Сейму Польщі оголосив дати президентських виборів: перший тур - 18 травня, другий - 1 червня 2025 року. Сім кандидатів вже заявили про участь у виборчих перегонах.

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня сьогодні, 8 січня, оголосив дати проведення президентських виборів в країні цього року. Перший тур відбудеться 18 травня, а можливий другий - через два тижні, 1 червня. Про це УНН повідомляє із посиланням на RMF24.

Деталі

Формально президентські вибори у Польщі будуть оголошені за тиждень, 15 січня. Тільки після цього розпочнеться виборча кампанія.

Цей термін пов'язаний з конституційним положенням, згідно з яким вибори не можуть проводитися протягом 90 днів після закінчення надзвичайного стану, а надзвичайний стан, запроваджений урядом у зв'язку з вересневими повенями, був скасований 16 жовтня 2024 року.

Про свою участь у президентських виборах заявили мер Варшави, кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський; президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, якого підтримує партія "Право і справедливість"; лідер "Польщі 2050" Шимон Головня; віцеспікерка Сенату, кандидатка від Лівої партії Магдалена Біят; депутатка Славомір Ментцен від Конфедерації; депутатка Марек Якуб'як від Кола вільних республіканців і Марек Вох від Безпартійного об'єднання місцевого самоврядування.

Нагадаємо 

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Польща змінила Угорщину на посаді голови Ради ЄС: що зміниться з 2025 року01.01.25, 03:17 • 23569 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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